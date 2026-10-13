Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: одна людина загинула, восьмеро поранені, - ФОТО

У понеділок, 13 жовтня, російські війська завдали двох ударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атак щонайменше одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків та адміністративну будівлю. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На місцях російських ударів працюють усі відповідні служби. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обставини атак та інформацію про наслідки уточнюють.