Арда Туран: Завтра втілюватимемо нашу мрію в життя

– Доброго вечора! Завтра ми гратимемо з чудовою командою. Викладатимемося на кожній ділянці поля, у кожному моменті матчу та керуватимемо не лише хорошими епізодами, а й складними. Також хочу висловити подяку футбольному клубу «Челсі» за те, що він надав нам домівку. Ми вирушаємо з величезним захопленням і вже завтра втілюватимемо нашу мрію в життя.



– Хочемо запитати про гарячу тему останніх днів. Пан Монтелла завершив роботу в національній команді Туреччини, наразі в соцмережах і на багатьох платформах обговорюють вас як кандидата на посаду головного тренера збірної. Як це прокоментуєте?



– Навіть не можу висловити, наскільки почесно для такого тренера, як я, отримувати подібні пропозиції. Важко передати словами власні почуття, адже це для мене велика честь. Я бачу, що люди обговорюють цю тему, згадують моє ім’я, і не можу передати, наскільки почесно мати можливість представляти свою країну. Іноді можна допомагати власній країні в різний спосіб, не лише несучи її прапор на плечах. Якщо мені випаде честь узяти на себе відповідальність представляти власну країну, я розумітиму, що є багато способів це робити. Найперше, хочу висловити подяку всім, хто вірить у таку можливість. Можливо, якщо я продовжу працювати на клубному рівні як молодий тренер і здобуду більше досвіду, з часом зможу заслужити право представляти свою країну та нести її прапор. Сьогодні я представляю власну країну за кордоном, в Україні, і, ставши першим турецьким тренером у Європі, який працює на такому рівні, маю можливість ще краще представляти свою країну. Відтоді як я приєднався до «Шахтаря», ми також допомагаємо втілювати мрії українських дітей у життя. Наше керівництво, гравці та всі, хто працює в клубі, віддають команді максимум. Я постійно наголошую футболістам, що зараз вони мають думати лише про матч з АЕКом. Напередодні такої важливої гри з огляду на їхні мрії, амбіції та захоплення футболом, я не вважаю справедливим відволікати їхню увагу на щось інше. Свою країну можна представляти в різний спосіб. Коли ці розмови лише почалися, я хотів би наголосити на одному важливому моменті. Дехто намагається переконати мене в тому, що, оскільки я є громадянином Туреччини, мені не варто навіть замислюватися над такими можливостями. Але я ніколи не змінював свого ставлення до подібних пропозицій, незалежно від того, звідки вони надходили. Іноді ви маєте мрії, але для кожної мрії настає свій час. Я відчуваю абсолютну відданість колегам, зокрема пану Ахметову, нашим гравцям і всьому клубу. Сподіваюся, усі зможуть зрозуміти й поважати цю відданість. Вважаю, мені було важливо це сказати. А зараз усі мої думки зосереджені на завтрашньому матчі.



– У 2014 році ви забивали на «Стемфорд Бридж» у півфіналі Ліги чемпіонів, а сьогодні повертаєтеся до Лондона вже як головний тренер «Шахтаря». Наскільки особливим для вас є цей момент?

– Неймовірно добре пам’ятаю цей стадіон. Це культова арена, і той матч також був особливим. Сподіваюся, завтра емоції будуть такими ж позитивними, і я очікую від своїх підопічних такого ж високого рівня гри. Якщо вони хочуть зіграти зі мною в рондо, то мають зробити це завтра!



– Ви створили «Шахтар» як атакувальну команду з розстановкою 4–3–3 і двома центральними захисниками. У 2019 році ваш попередник запровадив нову формацію. Плануєте тактичні сюрпризи чи використовуватимете ту саму тактику під час матчу?



– По-перше, щоб відповісти на це запитання, мені слід зателефонувати Фонсеці, щоб знати, що відповісти. По-друге, я не кажу, що ми гратимемо за схемою 4–3–3. У футболі не варто надто зважати на ці цифри, адже іноді під час високого пресингу ми переходимо на 4–5–1 або діємо через центр. Тобто схеми можуть бути різними, і не потрібно приділяти цьому надто багато уваги. Наш основний принцип – ухвалювати тактичні рішення залежно від конкретного типу пресингу суперника. Наша ідея полягає в тому, що для досягнення успіху в матчах з великими клубами необхідно створити автоматизм і постійно його повторювати. Якщо ви вже досягли успіху, то не потрібно від нього відмовлятися, коли граєте як команда. Безумовно, будуть тактичні варіації, але вони не повинні переважати над тренерською ідеєю. Ми віримо в цей автоматизм, нашу систему й багато працюємо заради цього, іноді прокидаючись о 6-й годині ранку.



– УЄФА провело певний експеримент, адже під час міжнародної паузи відбулися чотири матчі збірних. Ви відпустили гравців, які два тижні не були в розташуванні клубу, а повернулися не в найкращому настрої, оскільки поступилися у двох попередніх поєдинках. Як оцінюєте виступи футболістів «Шахтаря» у збірних, у якому стані вони повернулися та чи вдалося вам збалансувати склад команди, адже завтра вони відіграватимуть важливу роль у протистоянні з АЕКом?