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За добу захисники України знищили 1880 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1880 солдатів.
Знищено 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 НРК. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб
- танків – 12 414 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од.
- артилерійських систем – 51 233 (+38) од.
- РСЗВ – 2 216 (+4) од.
- засоби ППО – 1 707 (+3) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од.
- крилаті ракети – 5 130 (+4) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од.
- спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.
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