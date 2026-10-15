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За добу захисники України знищили 1880 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1880 солдатів. Знищено 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 НРК. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.2026 склали: особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб

танків – 12 414 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од.

артилерійських систем – 51 233 (+38) од.

РСЗВ – 2 216 (+4) од.

засоби ППО – 1 707 (+3) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од.

крилаті ракети – 5 130 (+4) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од.

спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.

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