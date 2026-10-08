На Донеччині судитимуть двох експрацівників суду, які працюють на окупаційну владу РФ

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх працівників суду, які обіймають керівні посади в незаконно створених судових органах на тимчасово окупованій території Донецької області. Їм інкримінують колабораційну діяльність.

За даними слідства, чоловік і жінка раніше працювали у Харцизькому міському суді: чоловік був суддею, а жінка — помічницею судді. Згодом вони звільнилися та перейшли на бік окупаційної влади. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Колишній суддя очолив незаконно створений «Амвросіївський районний суд», а його колишня колега стала керівницею так званого «Харцизького районного суду».

У 2023 році президент РФ своїми указами перепризначив їх на ці посади. За версією слідства, відтоді вони сприяють зміцненню окупаційного режиму та впровадженню російської правової системи на захоплених територіях.

«Їм інкриміновано колабораційну діяльність»,— повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Обох обвинувачених оголосили в розшук. Спеціальні досудові розслідування проводили у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в Краматорську. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.