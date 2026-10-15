«Шахтар» у драматичному матчі здобув вольову перемогу над АЕКом у другому матчі Лізі чемпіонів, - ФОТО

Головний тренер «гірників» Арда Туран на другий матч єврокубка обрав такий стартовий склад: у воротах грав Різник, у центрі захисту вийшли Матвієнко й Бондар, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Очеретько, Педріньйо та Марлон Гомес, вінгерами були Невертон й Аліссон, на позиції центрфорварда – Кауан Еліас. Відзначимо, що на трибунах «Стемфорд Бридж» цього вечора був присутній президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Видовищний перший тайм з голами в обидві сторони



Поєдинок розпочався з обміну небезпечними моментами: після навісу з кутового Мукуді пробив головою в праву штангу, у відповідь Аліссон віддав пас за спини захисникам гостей, однак Очеретьку забракло зовсім трохи, аби в падінні замкнути передачу.

Надалі «оранжево-чорні» взяли мʼяч під контроль і створили ще кілька нагод. Аліссон на вході до штрафного розібрався з опонентом та пробив у лівий кут – голкіпер афінян потягнув.

Невертон на правому фланзі карного піймав відскок, однак мʼяч полетів вище воріт. Поступово АЕК посунув гру ближче до центру поля, і спочатку Йович з вигідної позиції пробив над поперечиною, а на 28-й хвилині греки відкрили рахунок: атаку лівим флангом Піло завершив пасом у центр штрафного майданчика донеччан, звідки Маєр поклав мʼяч під праву стійку.

Однак дуже швидко підопічні Арди Турана відігралися. Аліссон у карній зоні елегантно прибрав мʼяч під себе й був збитий суперником, арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Вирок узявся виконувати Педріньйо й холоднокровно переграв Бріньйолі ударом у правий кут – 1:1.