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«Шахтар» у драматичному матчі здобув вольову перемогу над АЕКом у другому матчі Лізі чемпіонів, - ФОТО
У 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» приймав грецький АЕК.
Головний тренер «гірників» Арда Туран на другий матч єврокубка обрав такий стартовий склад: у воротах грав Різник, у центрі захисту вийшли Матвієнко й Бондар, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Очеретько, Педріньйо та Марлон Гомес, вінгерами були Невертон й Аліссон, на позиції центрфорварда – Кауан Еліас. Відзначимо, що на трибунах «Стемфорд Бридж» цього вечора був присутній президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Видовищний перший тайм з голами в обидві сторони
Поєдинок розпочався з обміну небезпечними моментами: після навісу з кутового Мукуді пробив головою в праву штангу, у відповідь Аліссон віддав пас за спини захисникам гостей, однак Очеретьку забракло зовсім трохи, аби в падінні замкнути передачу.
Видовищний перший тайм з голами в обидві сторони
Поєдинок розпочався з обміну небезпечними моментами: після навісу з кутового Мукуді пробив головою в праву штангу, у відповідь Аліссон віддав пас за спини захисникам гостей, однак Очеретьку забракло зовсім трохи, аби в падінні замкнути передачу.
Надалі «оранжево-чорні» взяли мʼяч під контроль і створили ще кілька нагод. Аліссон на вході до штрафного розібрався з опонентом та пробив у лівий кут – голкіпер афінян потягнув.
Невертон на правому фланзі карного піймав відскок, однак мʼяч полетів вище воріт. Поступово АЕК посунув гру ближче до центру поля, і спочатку Йович з вигідної позиції пробив над поперечиною, а на 28-й хвилині греки відкрили рахунок: атаку лівим флангом Піло завершив пасом у центр штрафного майданчика донеччан, звідки Маєр поклав мʼяч під праву стійку.
Однак дуже швидко підопічні Арди Турана відігралися. Аліссон у карній зоні елегантно прибрав мʼяч під себе й був збитий суперником, арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Вирок узявся виконувати Педріньйо й холоднокровно переграв Бріньйолі ударом у правий кут – 1:1.
Слідом Педро Енріке наважився на несподіваний удар з гострого кута, після якого гостей урятувала поперечка. Мали шанс і самі афіняни, але Зіні з лінії воротарського пробив головою вище цілі.
Повноцінний камбек з голами Вінісіуса Тобіаса та Мендози
Друга половина матчу стартувала з удару Невертона, що прийшовся у свого ж гравця. А далі настала черга виблискувати Дмитру Різнику: спершу голкіпер «гірників» не дозволив Піло забити з лівого краю карного майданчика, а потім український воротар витягнув з девʼятки удар Маріна зі штрафного. У середині тайму тренерський штаб донеччан зробив перші заміни, випустивши Ізакі й Мендозу. Тим часом чудову нагоду забити мав Очеретько, який на дальній стійці замикав навіс від правого кутового, однак не влучив як слід головою по мʼячу. На якийсь час гра трохи заспокоїлася, українська команда контролювала мʼяч у центрі поля та будувала комбінаційну гру, однак просунутися до воріт суперника не вдавалося. І тоді стали в пригоді індивідуальні дії. На 80-й хвилині Вінісіус Тобіас отримав мʼяч від Аліссона на правому фланзі штрафного й ледь не від лицьової лінії пробив у ближній кут, а Бріньйолі не зумів врятувати АЕК – 2:1. А на 86-й хвилині господарі зміцнили свою перевагу: Ізакі заграв на лівому краю штрафного майданчика Глейкера Мендозу, який фірмовим рухом змістився до центру та потужно пробив у дальню девʼятку!
3:1 – «Шахтар» здобуває перемогу над АЕКом у своєму першому домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА на «Стемфорд Бридж»!
За тиждень, 21 жовтня, у наступному протистоянні Ліги чемпіонів УЄФА «гірники» на виїзді зустрінуться з чемпіоном Італії «Інтером». Гра відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
А вже найближчої суботи, 17 жовтня, «Шахтар» проведе поєдинок 9-го туру УПЛ з «Колосом». Матч на «Арені Львів» стартує о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – АЕК (Афіни) – 3:1 (1:1)
Лондон, «Стемфорд Бридж», 29 144 глядачі
Голи: 0:1 Маєр (28), 1:1 Педріньйо (34, пен.), 2:1 Вінісіус Тобіас (80), 3:1 Мендоза (86)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Очеретько, Педріньйо (Ізакі, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Аліссон (Лукас, 88), Невертон (Мендоза, 63), Кауан Еліас (Мейрелліш, 88)
Повноцінний камбек з голами Вінісіуса Тобіаса та Мендози
Друга половина матчу стартувала з удару Невертона, що прийшовся у свого ж гравця. А далі настала черга виблискувати Дмитру Різнику: спершу голкіпер «гірників» не дозволив Піло забити з лівого краю карного майданчика, а потім український воротар витягнув з девʼятки удар Маріна зі штрафного. У середині тайму тренерський штаб донеччан зробив перші заміни, випустивши Ізакі й Мендозу. Тим часом чудову нагоду забити мав Очеретько, який на дальній стійці замикав навіс від правого кутового, однак не влучив як слід головою по мʼячу. На якийсь час гра трохи заспокоїлася, українська команда контролювала мʼяч у центрі поля та будувала комбінаційну гру, однак просунутися до воріт суперника не вдавалося. І тоді стали в пригоді індивідуальні дії. На 80-й хвилині Вінісіус Тобіас отримав мʼяч від Аліссона на правому фланзі штрафного й ледь не від лицьової лінії пробив у ближній кут, а Бріньйолі не зумів врятувати АЕК – 2:1. А на 86-й хвилині господарі зміцнили свою перевагу: Ізакі заграв на лівому краю штрафного майданчика Глейкера Мендозу, який фірмовим рухом змістився до центру та потужно пробив у дальню девʼятку!
3:1 – «Шахтар» здобуває перемогу над АЕКом у своєму першому домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА на «Стемфорд Бридж»!
За тиждень, 21 жовтня, у наступному протистоянні Ліги чемпіонів УЄФА «гірники» на виїзді зустрінуться з чемпіоном Італії «Інтером». Гра відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
А вже найближчої суботи, 17 жовтня, «Шахтар» проведе поєдинок 9-го туру УПЛ з «Колосом». Матч на «Арені Львів» стартує о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – АЕК (Афіни) – 3:1 (1:1)
Лондон, «Стемфорд Бридж», 29 144 глядачі
Голи: 0:1 Маєр (28), 1:1 Педріньйо (34, пен.), 2:1 Вінісіус Тобіас (80), 3:1 Мендоза (86)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Очеретько, Педріньйо (Ізакі, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Аліссон (Лукас, 88), Невертон (Мендоза, 63), Кауан Еліас (Мейрелліш, 88)
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