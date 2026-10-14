Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Краматорську: поранені четверо цивільних, - ФОТО

Увечері 13 жовтня російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.

Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. Щонайменше четверо цивільних дістали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, атака сталася о 21:52. Поранень зазнали троє жінок віком 38, 57 і 68 років, а також 58-річний чоловік. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, осколкові поранення, забійні рани та гостру реакцію на стрес.

«Остаточні наслідки обстрілу та тип озброєння встановлюються», — повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.