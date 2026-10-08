На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

За 7 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Зеленому, по 1 у Слов'янську і Веселій Горі. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 256 людей, у тому числі 32 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Зеленому Криворізької громади загинули 2 людини.



Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, СТО, АЗС, автівку та автобус. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 автівки. В Олександрівці пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Золотих Прудах поранено людину, пошкоджено приватний будинок, легковик і вантажівку; у Петрівці Першій та Новостепанівці пошкоджено по приватному будинку. У Веселій Горі Новодонецької громади загинула людина, пошкоджено приватний будинок; у Степанівці пошкоджено адмінбудівлю. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 7 будинків. У Дружківці поранено людину.





