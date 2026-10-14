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  • На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 17 поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 17 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 17 поранено

За 13 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську, Дружківці та Староварварівці. Ще 17 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 241 людину, у тому числі 35 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 8 поранені, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та адмінбудівлю; у Билбасівці пошкоджено приватний будинок. У Краматорську поранено 7 людей, пошкоджено приватний будинок, торговий заклад та автомобіль. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 12 приватних будинків і авто; у Роздоллі поранено людину, пошкоджено авто; у Беззаботівці пошкоджено приватний будинок; у Запаро-Мар'ївці пошкоджено автомобіль. У Новоявленці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці загинула людина.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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