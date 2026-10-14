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Роман Лазоренко
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13:42, Сьогодні
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Четвертий етап операції «Вівальді»: на Донеччині звільнили ще 101 км² території та три населених пункта

Четвертий етап операції «Вівальді»: на Донеччині звільнили ще 101 км² території та три населених пункта

У межах четвертого етапу операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 101 км² території та звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі.

Втрати російської армії за цей період становлять близько 3000 військових. Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, але згодом переросла в масштабний наступ. Через втрату контролю над ситуацією російські підрозділи дезорієнтувалися.

«Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі», - розповів Білецький.

Силам оборони вдалося зірвати наступ російського угруповання "Запад" і змусити противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії. Це, як зазначив бригадний генерал, послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий.

Загалом за чотири етапи операції "Вівальді" українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів і 277 км² території. За оцінкою Білецького, втрати російської армії за весь час операції становлять 8000 військових.

У проведенні операції брали участь:

  • Третя штурмова бригада;

  • 60-та окрема механізована бригада;

  • 125-та окрема важка механізована бригада;

  • 3-й окремий розвідувальний батальйон;

  • 25-й окремий штурмовий батальйон;

  • 21-й окремий батальйон безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴";

  • 66-та окрема механізована бригада;

  • 3-й прикордонний загін;

  • 10-й мобільний прикордонний загін "Дозор";

  • тактичні групи 8-го полку Сил спеціальних операцій;

  • "Lasar's Group" Національної гвардії України;

  • К-2 Сил безпілотних систем;

  • безпілотні підрозділи ЦСО "А".

«Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До звʼязку!» – додали в Третьому армійському корпусі.



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#Донеччина #ЗСУ #операціяВівальді #Білецький #Липове #Колодязі #ЗеленаДолина
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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