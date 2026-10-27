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  • За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:03, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 581 840 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року:

Особовий склад:

  • близько 1 581 840 (+1 400) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448
  • Бойові броньовані машини: 25 609
  • Артилерійські системи: 51 653 (+21)
  • РСЗВ: 2 241 (+2)
  • Засоби ППО: 1 727 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)

Крилаті ракети:

  • 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)
  • Спеціальна техніка: 4 859 (+1)
За добу захисники України знищили 1400 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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