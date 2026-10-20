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Ольга Романова
редактор
12:36, Сьогодні
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Росіяни обстріляли Краматорськ: троє чоловіків загинули, ще двоє людей поранені, - ФОТО

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Росіяни обстріляли Краматорськ: троє чоловіків загинули, ще двоє людей поранені, - ФОТО

Сьогодні, 20 жовтня, російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині.

Унаслідок атаки загинули троє чоловіків, ще двоє цивільних дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласнапрокуратура.

Обстріл стався о 10:04. Смертельних травм зазнали троє чоловіків віком 42, 47 та 48 років. Також постраждали жінка та 38-річний чоловік. У них діагностували уламкові поранення й мінно-вибухові травми.

Унаслідок російської атаки в місті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки. Тип озброєння, яким російські війська завдали удару, встановлюють.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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