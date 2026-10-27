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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні

На Донеччині ліквідували завербованого Росією індонезійця в його першому бою

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На Донеччині ліквідували завербованого Росією індонезійця в його першому бою

На Донеччині Сили оборони ліквідували завербованого Росією громадянина Індонезії, який загинув під час свого першого бою у складі окупаційного підрозділу після півтора тижня військової підготовки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Тауфік Мухаммад народився 22 травня 1978 року в місті Соронґ. До поїздки в Росію він мешкав у Сурабаї на острові Ява, працював таксистом у Джакарті та менеджером аграрної компанії. Також мав досвід роботи у США та володів англійською мовою.

На Донеччині ліквідували завербованого Росією індонезійця в його першому бою, фото-1

За даними розвідки, вербувальники знайшли його через надіслане ним резюме. Чоловік, ймовірно, погодився поїхати до Москви через обіцянки легкого заробітку. Уже 19 квітня 2026 року в підмосковному Корольові він підписав контракт із російською армією терміном на один рік.

На Донеччині ліквідували завербованого Росією індонезійця в його першому бою, фото-2

Новобранця призначили кулеметником і відправили до навчального центру поблизу Воронежа. Там він перебував лише півтора тижня, після чого його перекинули на тимчасово окуповану територію України.

Мухаммада знищили під час його першого бойового зіткнення, коли російські підрозділи намагалися просунутися від Зеленої Долини в напрямку Новоселівки та Дробишевого на Донеччині. Це черговий приклад вербування Росією іноземців під виглядом працевлаштування з подальшим відправленням на фронт.

Від початку повномасштабного вторгнення контракти з російською армією підписали майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни та невизнаних територій. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, лише за дев’ять місяців 2026 року до війська РФ залучили 16 168 іноземних громадян.

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#Донеччина #найманець #Індонезія #ГУР #Тауфик
Ольга Романова
редактор
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