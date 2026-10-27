На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 22 поранено

За 26 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Суханівці та Іверському. Ще 22 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 60 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 3 двоповерхівки зруйновано, ще 2 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 7 приватних будинків, господарчу споруду, крамницю, 2 одиниці техніки та 8 автомобілів; у Суханівці загинула людина. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 приватні будинки та вантажівку; у Ясногірці поранено 16 людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 2 крамниці, пошту та 6 автомобілів; у Привіллі поранено людину. В Олександрівці Черкаської громади пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівці та Золотих Прудах пошкоджено по автомобілю. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 1 поранена.





