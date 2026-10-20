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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів. Знищено 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 12 НРК, 293 штуки автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року: Особовий склад: близько 1 568 720 (+1 560) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 425 (+9)

Бойові броньовані машини: 25 570 (+5)

Артилерійські системи: 51 359 (+42)

РСЗВ: 2 227 (+3)

Засоби ППО: 1 714

Літаки: 449

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)

Крилаті ракети: 5 138 (+4). Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)

Спеціальна техніка: 4 842 (+4). Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор