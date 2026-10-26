«Шахтар» продовжив контракт з гравцєм збірної України

«Шахтар» та півзахисник команди Єгор Назаріна сьогодні уклали новий контракт.

Угода діятиме до 31 грудня 2029 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Нагадаємо, Єгор Назаріна приєднався до «Шахтаря» у вересні 2022 року і на сьогодні провів у складі «помаранчево-чорних» 114 матчів (8 голів і 4 асисти).

Разом із «гірниками» він тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і виграв 2 Кубки України (2024, 2025). У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника — 11 матчів, 2 голи та 1 асист за клуб.