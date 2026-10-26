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«Шахтар» продовжив контракт з гравцєм збірної України
«Шахтар» та півзахисник команди Єгор Назаріна сьогодні уклали новий контракт.
Угода діятиме до 31 грудня 2029 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Нагадаємо, Єгор Назаріна приєднався до «Шахтаря» у вересні 2022 року і на сьогодні провів у складі «помаранчево-чорних» 114 матчів (8 голів і 4 асисти).
Разом із «гірниками» він тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і виграв 2 Кубки України (2024, 2025). У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника — 11 матчів, 2 голи та 1 асист за клуб.
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