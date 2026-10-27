У центрі окупованого Донецька вщент згоріла маршрутка №25, - ФОТО, ВІДЕО

У центрі тимчасово окупованого Донецька вщент згорів маршрутний автобус №25.

Пожежа сталася на вулиці Університетській. Про це повідомляють окупаційні інформаційні ресурси.

За попередньою інформацією, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Водій помітив пожежу, відчинив двері та евакуював пасажирів.

«Маршрутка їхала за графіком. Водій каже, що загорілася проводка. Після цього він відчинив двері, і всі пасажири вийшли», — повідомляють окупаційні інформресурси.

Інформації про постраждалих унаслідок пожежі наразі немає. Обставини займання та розмір завданих збитків уточнюються.