На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 19 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 9 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 296 людей, у тому числі 43 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль і мопед. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 41 приватний будинок, 4 автомобілі та гараж. У Краматорську поранено 3 людини. В Очеретиному Олександрівської громади поранено людину; у Дмитро-Дар'ївці поранено людину, пошкоджено вантажівку; у Знаменівці пошкоджено будинок; у Староварварівці пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та церкву.





