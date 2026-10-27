Віктор Грачов: Кубок України киянам Туран не «здаватиме»

У вівторок, 27 жовтня, буде зіграно головну гру 1/8 фіналу Кубка України між чинним чемпіоном УПЛ донецьким «Шахтарем» та володарем національного кубка київським «Динамо».

До того як на стадіоні у Львові пролунає стартовий свисток, журналіст сайту Sport-express.uaВіктор Глухенький поспілкувався з колишнім нападником помаранчево-чорних, легендою «гірників» Віктором Грачовим.

На думку Віктора Грачова, поєдинок у Львові має стати класичним кубковим двобоєм, де усі передматчеві розклади можуть посипатися з перших хвилин гри, а тому й виокремлювати безумовного фаворита легендарний нападник «гірників», який здобував з донецькою командою два Кубка СРСР та один України, не став.

Віктор Грачов: «В кубкових матчах фаворитів не буває. Про це я впевнено кажу з висоти прожитих літ та досвіду. Навіть важко й сказати та згадати, скільки в Кубку було сенсацій. На один окремо взятий матч може налаштуватися і команда з Першої ліги, і Другої, і навіть аматори. Якщо ми говоримо конкретно про гру між «Шахтарем» та «Динамо», то фаворити – «гірники», але кияни можуть здивувати. Не здивуюся, якщо біло-сині виграють. Таке може статися. А поки гра не розпочалася, то шанси рівні – класичні 50 на 50».

«Турану потрібно вигравати все – усі турніри, де бере участь «Шахтар»

Також Грачов переконаний, що для «Шахтаря» Кубок України – не якийсь другорядний трофей, яким команда Арди Турана може пожертвувати, заради збереження сил для участі в Лізі чемпіонів та Українській Прем’єр-лізі.