Віктор Грачов: Кубок України киянам Туран не «здаватиме»
У вівторок, 27 жовтня, буде зіграно головну гру 1/8 фіналу Кубка України між чинним чемпіоном УПЛ донецьким «Шахтарем» та володарем національного кубка київським «Динамо».
До того як на стадіоні у Львові пролунає стартовий свисток, журналіст сайту Sport-express.uaВіктор Глухенький поспілкувався з колишнім нападником помаранчево-чорних, легендою «гірників» Віктором Грачовим.
На думку Віктора Грачова, поєдинок у Львові має стати класичним кубковим двобоєм, де усі передматчеві розклади можуть посипатися з перших хвилин гри, а тому й виокремлювати безумовного фаворита легендарний нападник «гірників», який здобував з донецькою командою два Кубка СРСР та один України, не став.
Віктор Грачов: «В кубкових матчах фаворитів не буває. Про це я впевнено кажу з висоти прожитих літ та досвіду. Навіть важко й сказати та згадати, скільки в Кубку було сенсацій. На один окремо взятий матч може налаштуватися і команда з Першої ліги, і Другої, і навіть аматори.
Якщо ми говоримо конкретно про гру між «Шахтарем» та «Динамо», то фаворити – «гірники», але кияни можуть здивувати. Не здивуюся, якщо біло-сині виграють. Таке може статися. А поки гра не розпочалася, то шанси рівні – класичні 50 на 50».
«Турану потрібно вигравати все – усі турніри, де бере участь «Шахтар»
Також Грачов переконаний, що для «Шахтаря» Кубок України – не якийсь другорядний трофей, яким команда Арди Турана може пожертвувати, заради збереження сил для участі в Лізі чемпіонів та Українській Прем’єр-лізі.
Віктор Грачов: «Турану потрібно вигравати все – усі турніри, де бере участь «Шахтар». Не буде він жертвувати Кубком України, щоб зекономити сили перед матчами Ліги чемпіонів та УПЛ, щоб не розпорошуватися на три фронти. Ні. Впевнений у цьому. Воно б може й логічно було позбутися додаткового навантаження, але так не буде. Шахтар історично – це кубкова команда. Та й у суперниках не хтось, а найпринциповіший суперник.
Кубок України киянам Туран не «здаватиме», скажімо так. Не буде він жертвувати цим трофеєм заради Ліги чемпіонів та УПЛ, повторюся. Взагалі, на мою думку, переможець цієї пари на 80 відсотків переможе у Кубку України в підсумку».