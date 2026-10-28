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За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових.
Особовий склад:
близько 1 583 350 (+1 510) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448
- Бойові броньовані машини: 25 609
- Артилерійські системи: 51 674 (+21)
- РСЗВ: 2 241
- Засоби ППО: 1 727
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)
- Крилаті ракети: 5 140 (+2)
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)
- Спеціальна техніка: 4 859
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