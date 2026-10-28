Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових. Особовий склад: близько 1 583 350 (+1 510) осіб Озброєння та військова техніка: Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 674 (+21)

РСЗВ: 2 241

Засоби ППО: 1 727

Літаки: 449

Гелікоптери: 356 Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)

Крилаті ракети: 5 140 (+2) Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2 Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)

Спеціальна техніка: 4 859

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту