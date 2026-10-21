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  • На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще вісім поранено
Ольга Романова
редактор
10:14, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще вісім поранено

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На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще вісім поранено

За 20 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську 4 людини загинули і 6 поранені, пошкоджені 15 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, 2 автомобілі. У Криницях Новодонецької громади пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок, 2 технічні приміщення та 6 автомобілів; в Очеретиному пошкоджено 2 крамниці, в Золотих Прудах — 3 приватні будинки.

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#Львів #Львівщина #повітрянатривога #21жовтня
Ольга Романова
редактор
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