У Слов’янську завершили розбір завалів після російського удару: загинули семеро людей, серед них рятувальник

У Слов’янську на Донеччині п’ять днів тривали аварійно-рятувальні роботи на місцях російського обстрілу.

З-під завалів двох зруйнованих п’ятиповерхових будинків дістали тіла семи загиблих, серед них — співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ще 12 людей дістали поранення. Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних авіаударів і атак російських безпілотників. Роботи ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій.

«Рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершені», — повідомили у ДСНС.

Під час розбору завалів одного з будинків надзвичайники виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких був їхній колега. З-під конструкцій іншого зруйнованого будинку дістали тіла ще трьох людей.

Аварійно-рятувальні роботи тривали п’ять днів. Попри небезпеку повторних атак, рятувальники продовжували пошук людей під завалами до завершення робіт.