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  • В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
22:04, Сьогодні
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В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО

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В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО

В тимчасово окупованому Донецьку вночі ударні безпілотники атакували стоянку логістичного транспорту.

Внаслідок атаки знищено понад 30 одиниць техніки, ще близько 30 отримали пошкодження. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО, фото-1

За інформацією каналу, ударні БпЛА здійснили нічний рейд до тимчасово окупованого Донецька. Ціллю стала стоянка, де перебував логістичний транспорт.

В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО, фото-2

Унаслідок атаки повністю знищено понад 30 одиниць техніки. Ще майже 30 транспортних засобів зазнали пошкоджень різного ступеня.

В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО, фото-3

Інформація про тип безпілотників, обставини атаки та можливі втрати серед особового складу наразі не уточнюється.

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#Донецьк #дрони #транспорт #знищення
Ольга Романова
редактор
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