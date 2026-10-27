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В Донецьку українські дрони атакували стоянку логістичного транспорту: знищено понад 30 одиниць техніки, - ФОТО
В тимчасово окупованому Донецьку вночі ударні безпілотники атакували стоянку логістичного транспорту.
Внаслідок атаки знищено понад 30 одиниць техніки, ще близько 30 отримали пошкодження. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.
За інформацією каналу, ударні БпЛА здійснили нічний рейд до тимчасово окупованого Донецька. Ціллю стала стоянка, де перебував логістичний транспорт.
Унаслідок атаки повністю знищено понад 30 одиниць техніки. Ще майже 30 транспортних засобів зазнали пошкоджень різного ступеня.
Інформація про тип безпілотників, обставини атаки та можливі втрати серед особового складу наразі не уточнюється.
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