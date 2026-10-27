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Ольга Романова
редактор
20:46, Сьогодні
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«Шахтар» розгромив «Динамо» і вийшов в 1/4 фіналу Кубка України, - ФОТО, ВІДЕО

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«Шахтар» розгромив «Динамо» і вийшов в 1/4 фіналу Кубка України, - ФОТО, ВІДЕО

У 1/8 фіналу Кубка України «Шахтар» у Львові приймав «Динамо».

Головний тренер «гірників» Арда Туран на перше в сезоні українське класико обрав такий склад: у воротах – Різник, у центрі оборони грали Матвієнко й Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Назарина, Марлон Гомес, Очеретько, атакувальне тріо склали Аліссон, Мендоза та Кауан Еліас.

Перший символічний удар по мʼячу виконав волонтер і громадський діяч Владислав Самусенко. Він народився в Донецьку й ще немовлям залишився без батьківського піклування. Від початку повномасштабного вторгнення Владислав евакуює людей із найнебезпечніших районів Донеччини, вивозить поранених і загиблих, допомагає військовим, переселенцям та родинам, які потребують підтримки.

Тайм із вилученням суперника та голом Мендози

Команди розпочали зустріч дуже активно й у високому темпі, однак дещо хаотично. У дебютному відрізку нікому не вдавалося налагодити контроль мʼяча та комбінаційні дії, а небезпечні моменти виникали внаслідок помилок під пресингом. Поступово «оранжево-чорні» таки заволоділи ініціативою, і вже Бущан виручив після удару Марлона Гомеса здаля, а слідом Очеретько також з-за меж карного пробив над поперечиною.
А на 29-й хвилині стався один із ключових моментів матчу: захисник «Динамо» Тарас Михавко в чужому штрафному вдарив в обличчя Очеретька, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Після цього «гірники» майже безроздільно володіли мʼячем і перманентно атакували ворота гостей.
Удар Аліссона зі штрафного з-під поперечки потягнув Бущан, далі кіпер перевів на кутовий потужний постріл Назарини. Але саме з цього корнера на 43-й хвилині народився гол: після подачі Назарини Бущан невдало зіграв на виході, Глейкер Мендоза виграв боротьбу в оборонців та низом спрямував мʼяч у сітку – 1:0.
У компенсований час господарі могли розвинути успіх, коли удар Педро Енріке здалеку воротар киян парирував перед собою, Марлон Гомес добивав, однак теж влучив у Бущана. 

Ігрова перевага з голами Ізакі й Аліссона


Другий тайм розпочався також з володіння мʼячем та атак у виконанні «Шахтаря». Сильний простріл Педро Енріке здалеку в правий кут відбив Бущан, а Мендоза у фірмовому стилі з лівого флангу штрафного змістився до центру та діагональним ударом ледь не вразив дальню девʼятку – мʼяч пролетів поруч зі стійкою. З часом гра ставала дедалі нервовішою, було чимало боротьби, фолів і суперечок з арбітром. На 63-й хвилині Арда Туран провів перші заміни: на поле вийшли Ізакі й Траоре. «Гірники» продовжували розхитувати оборону киян своїми комбінаціями, і на 74-й хвилині чергова дала результат: Аліссон отримав мʼяч на правому фланзі, пішов у лицьову й звідти навісив на лінію воротарського, а Ізакі Сілва набіг з глибини і головою вколотив мʼяч у сітку – 2:0. Одразу після цього в складі «оранжево-чорних» відбулася ще подвійна заміна – до гри увійшли Азаров та Невертон. Водночас донеччани продовжували йти вперед і на 87-й хвилині оформили розгромний рахунок: атака з лівого флангу в кілька передач змістилася в центр штрафного майданчика, де Ізакі вивів на удар Аліссона, а той елегантно переграв голкіпера. Гості завершували гру вдевʼятьох після вилучення Тіаре, та на результат це вже не вплинуло. 

3:0 – «Шахтар» упевнено перемагає «Динамо» та виходить до чвертьфіналу Кубка України. 

Найближчої пʼятниці, 30 жовтня, в 11-му турі УПЛ команда Арди Турана прийматиме «Оболонь». Поєдинок на «Арені Львів» стартує о 18:00

А наступного вівторка, 3 листопада, відбудеться матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» – «Спортінг». Гра пройде на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні й розпочнеться о 18:45 за місцевим часом (19:45 за Києвом)


«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 3:0 (1:0)

Львів, «Арена Львів», 4 166 глядачів 

Голи: 1:0 Мендоза (43), 2:0 Ізакі (74), 3:0 Аліссон (87)

«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (Грам, 88), Матвієнко (к), Педро Енріке (Азаров, 76), Назарина, Марлон Гомес (Ізакі, 63), Очеретько (Невертон, 76), Аліссон, Мендоза, Кауан Еліас (Траоре, 63)

Вилучення: Михавко (29), Тіаре (90+2)
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#Шахтар #Динамо #КубокУкраїни
Ольга Романова
редактор
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