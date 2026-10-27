«Шахтар» розгромив «Динамо» і вийшов в 1/4 фіналу Кубка України, - ФОТО, ВІДЕО

У 1/8 фіналу Кубка України «Шахтар» у Львові приймав «Динамо».

Головний тренер «гірників» Арда Туран на перше в сезоні українське класико обрав такий склад: у воротах – Різник, у центрі оборони грали Матвієнко й Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Назарина, Марлон Гомес, Очеретько, атакувальне тріо склали Аліссон, Мендоза та Кауан Еліас.

Перший символічний удар по мʼячу виконав волонтер і громадський діяч Владислав Самусенко. Він народився в Донецьку й ще немовлям залишився без батьківського піклування. Від початку повномасштабного вторгнення Владислав евакуює людей із найнебезпечніших районів Донеччини, вивозить поранених і загиблих, допомагає військовим, переселенцям та родинам, які потребують підтримки.

Команди розпочали зустріч дуже активно й у високому темпі, однак дещо хаотично. У дебютному відрізку нікому не вдавалося налагодити контроль мʼяча та комбінаційні дії, а небезпечні моменти виникали внаслідок помилок під пресингом. Поступово «оранжево-чорні» таки заволоділи ініціативою, і вже Бущан виручив після удару Марлона Гомеса здаля, а слідом Очеретько також з-за меж карного пробив над поперечиною.

А на 29-й хвилині стався один із ключових моментів матчу: захисник «Динамо» Тарас Михавко в чужому штрафному вдарив в обличчя Очеретька, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Після цього «гірники» майже безроздільно володіли мʼячем і перманентно атакували ворота гостей.

Удар Аліссона зі штрафного з-під поперечки потягнув Бущан, далі кіпер перевів на кутовий потужний постріл Назарини. Але саме з цього корнера на 43-й хвилині народився гол: після подачі Назарини Бущан невдало зіграв на виході, Глейкер Мендоза виграв боротьбу в оборонців та низом спрямував мʼяч у сітку – 1:0.