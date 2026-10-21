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За добу захисники України знищили 1820 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 570 540 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 жовтня 2026 року:
Особовий склад: близько 1 570 540 (+1 820) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 436 (+11)
- Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
- Артилерійські системи: 51 403 (+44)
- РСЗВ: 2 228 (+1)
- Засоби ППО: 1 716 (+2)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
- Спеціальна техніка: 4 844 (+2)
"Сили оборони системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
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