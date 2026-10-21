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  • За добу захисники України знищили 1820 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:31, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1820 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1820 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 570 540 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 жовтня 2026 року:

Особовий склад: близько 1 570 540 (+1 820) осіб. 

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 436 (+11)
  • Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
  • Артилерійські системи: 51 403 (+44)
  • РСЗВ: 2 228 (+1)
  • Засоби ППО: 1 716 (+2)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
  • Спеціальна техніка: 4 844 (+2)

"Сили оборони системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні. 

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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