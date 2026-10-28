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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено
За 27 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому та Іверському. Ще 3 людини в області за добу отримали поранення.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 750 людей, у тому числі 82 дитини, повідомляє очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, кав'ярні, крамниці, церкву, приватний будинок і промислові приміщення. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Новобахметьєвому — склад, у Роздоллі — приватний будинок. У Новодонецькому загинула людина; в Іверському 1 людина загинула і 1 поранена.
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