На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено

За 27 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому та Іверському. Ще 3 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 750 людей, у тому числі 82 дитини, повідомляє очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, кав'ярні, крамниці, церкву, приватний будинок і промислові приміщення. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Новобахметьєвому — склад, у Роздоллі — приватний будинок. У Новодонецькому загинула людина; в Іверському 1 людина загинула і 1 поранена.



