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Ольга Романова
редактор
12:58, Сьогодні
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Анчелотті викликав двох гравців «Шахтаря» до збірної Бразилії

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Анчелотті викликав двох гравців «Шахтаря» до збірної Бразилії

У штаб-квартирі Бразильської футбольної федерації в Ріо-де-Жанейро головний тренер Карло Анчелотті оголосив склад із 26 гравців на два товариські матчі. У листопаді Бразилія зіграє з Японією (14-го числа), а потім із Сінгапуром (17-го числа).

У рамках оновлення національної збірної Бразилії до основного складу вперше були викликані п’ять гравців: Джонатан Жезус із «Крузейру», Андре Луїс із «Корінтіанса», Аллан із «Манчестер Сіті», а також двоє гравців «Шахтаря» — Марлон Гомес та Аліссон Сантана.

«У кожного з них свої якості. Джонатан Жезус, на мій погляд, дуже сильний захисник, який володіє необхідними для цього якостями: дуже швидкий, агресивний, розумний. Аліссон Сантана має високу індивідуальну майстерність, а Марлон Гомес — динамізм. У кожного свої особливості. Для нас важливо дізнатися про них більше, щоб зрозуміти, чи зможуть вони бути корисними для національної збірної в цілому», — розповів Анчелотті.

Склад збірної Бразилії на матчі проти Японії та Сінгапуру:

Воротарі: Бенто («Аль-Наср»), Лукас Перрі («Торіно») та Педро Моріско («Корітіба»).

Захисники: Артур Діас («Атлетіко-ПР»), Карлос Аугусто («Інтер», Мілан), Дуглас Сантос («Зеніт»), Габріель («Арсенал»), Кунья («Ноттінгем Форест»), Джонатан Жезус («Крузейро»), Вандерсон («Монако»), Вітор Рейс («Манчестер Сіті») та Веслі («Рома»).

Півзахисники: Андре Луїс («Корінтіанс»), Андрій Сантос («Манчестер Юнайтед»), Бруну Гімарайнш («Арсенал»), Даніло («Ботафого»), Габріель Бонтемпо («Сантос»), Жоау Гомеш («Астон Вілла») та Марлон Гомес («Шахтар»).

Нападники: Аліссон Сантана («Шахтар»), Аллан («Манчестер Сіті»), Ендрік («Реал Мадрид»), Естеван («Челсі»), Рафінья («Барселона»), Райан («Борнмут») та Вінісіус («Реал Мадрид»).





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#Шахтар #Анчелотті #Аліссон #Марлос #збірнаБразилії
Ольга Романова
редактор
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