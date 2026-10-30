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Ольга Романова
редактор
13:33, Сьогодні
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Під час удару по Донецьку 26 серпня було ліквідовано начальника інженерних військ Центрального військового округу РФ

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Під час удару по Донецьку 26 серпня було ліквідовано начальника інженерних військ Центрального військового округу РФ

У Донецьку внаслідок удару по командному пункту ліквідовано начальника інженерних військ Центрального військового округу РФ полковника Андрєя Романчука.

Про це повідомляють дослідники проєкту KIU, які відстежують втрати офіцерського складу російської армії, та видання «Вести Нижний Новгород».

За наявними даними, високопоставлений російський офіцер загинув під час обстрілу штабу в окупованому Донецьку 26 серпня. Романчук раніше брав участь у військовій операції РФ у Сирії, за що мав державні нагороди.

Центральний військовий округ (ЦВО) — це оперативно-стратегічне територіальне об’єднання Збройних сил Російської Федерації, яке охоплює території Приволзького, Уральського та Сибірського федеральних округів зі штабом у Єкатеринбурзі.

Це найбільший за площею військовий округ РФ, що займає близько 40% території країни та виконує завдання із забезпечення безпеки в центральній частині Росії та на центральноазійському напрямку.

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#Донецьк #удар #26серрпня #полковникРоманчук #окупанти
Ольга Романова
редактор
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