12:32, Сьогодні
Надійне джерело
У Донецьку біля залізничного вокзалу дерево впало на трамвайну лінію
В тимчасово окупованому Донецьку дерево впало поблизу залізничного вокзалу та обірвало лінію електропередач, якою рухається трамвай №1.
Інформації про постраждалих, причини падіння дерева та можливі перебої в русі трамваїв наразі немає.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено
Оголошення
12:08, Вчора
06:52, Сьогодні
16:01, 27 жовтня
7