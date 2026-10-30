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  • У Донецьку біля залізничного вокзалу дерево впало на трамвайну лінію
Ольга Романова
редактор
12:32, Сьогодні
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У Донецьку біля залізничного вокзалу дерево впало на трамвайну лінію

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У Донецьку біля залізничного вокзалу дерево впало на трамвайну лінію

В тимчасово окупованому Донецьку дерево впало поблизу залізничного вокзалу та обірвало лінію електропередач, якою рухається трамвай №1.

Інформації про постраждалих, причини падіння дерева та можливі перебої в русі трамваїв наразі немає.



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#Донецьк #дерево #трамвайналінія
Ольга Романова
редактор
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