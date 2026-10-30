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У Донецьку біля залізничного вокзалу дерево впало на трамвайну лінію

В тимчасово окупованому Донецьку дерево впало поблизу залізничного вокзалу та обірвало лінію електропередач, якою рухається трамвай №1. Інформації про постраждалих, причини падіння дерева та можливі перебої в русі трамваїв наразі немає.





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Ольга Романова редактор