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За добу захисники України знищили 1980 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони України лідквідували ще 1 980 російських окупантів.
Знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
- близько 1 576 600 (+1 980) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 444 (+5)
- Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)
- Артилерійські системи: 51 565 (+64)
- РСЗВ: 2 232 (+2)
- Засоби ППО: 1 722 (+2)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)
- Спеціальна техніка: 4 852 (+1)
Фото: Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.
"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.
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