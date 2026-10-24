За добу захисники України знищили 1980 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України лідквідували ще 1 980 російських окупантів.

Знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 жовтня 2026 року:

Особовий склад:

близько 1 576 600 (+1 980) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 444 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)

Артилерійські системи: 51 565 (+64)

РСЗВ: 2 232 (+2)

Засоби ППО: 1 722 (+2)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)

Спеціальна техніка: 4 852 (+1)

Фото: Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.