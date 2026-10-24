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  • За добу захисники України знищили 1980 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:05, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1980 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1980 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України лідквідували ще 1 980 російських окупантів.

Знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 жовтня 2026 року:

Особовий склад:

  • близько 1 576 600 (+1 980) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 444 (+5)
  • Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 565 (+64)
  • РСЗВ: 2 232 (+2)
  • Засоби ППО: 1 722 (+2)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  •  Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)
  •  Спеціальна техніка: 4 852 (+1)
Фото: Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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