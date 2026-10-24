У Слов’янську та Краматорську засудили інформаторів, які передавали росіянам дані про ЗСУ

Двох чоловіків зі Слов’янська та Краматорська засудили до 10 та 15 років позбавлення волі за передачу російським військовим інформації про розташування Сил оборони України.

Один із них також повідомляв про позиції мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які знищували російські безпілотники. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, восени 2024 року громадянин Росії, який понад 30 років проживав у Слов’янську, погодився співпрацювати з командиром роти мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР». Через Telegram він збирав і передавав інформацію про розташування українських військових на півночі Донеччини, зокрема у Слов’янську та навколишніх селах. Також чоловік повідомляв про розташування об’єктів цивільної інфраструктури.

Тим часом мешканець Краматорська почав співпрацювати з учасником розвідувально-штурмового батальйону спеціального призначення окупаційних сил. У забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» він передавав ворожій розвідці дані про укріплення та блокпости Сил оборони на в’їздах і виїздах із міста.

Крім того, краматорчанин розкривав місця розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які виявляли та знищували російські безпілотники.

«Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину двох чоловіків у вчиненні злочинів, що становили загрозу національній безпеці», — зазначили у прокуратурі.

У травні 2025 року обох чоловіків викрили та затримали. До ухвалення вироків вони перебували під вартою. Досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Суд призначив мешканцю Слов’янська 10 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України. Його спільника з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду. За інформацією прокуратури, вироки набрали законної сили.