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  • На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 18 поранено
Ольга Романова
редактор
10:34, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 18 поранено

На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 18 поранено

За 23 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську та Краматорську. Ще 18 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 438 людей, у тому числі 59 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін..

Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 крамниці, АЗС, 6 автівок та інфраструктуру. У Краматорську 1 людина загинула і 14 поранено, пошкоджено 27 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі в підприємство. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено інфраструктуру. У Новодонецькому пошкоджено 19 приватних будинків і 2 гаражні кооперативи; в Іверському та Степанівці пошкоджено по приватному будинку. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю і культову споруду.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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