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Дубль Аліссона приносить «Шахтарю» перемогу у матчі з «Оболонню», - ФОТО, ВІДЕО
В 11-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Оболонь» на «Арені Львів».
Головний тренер «гірників» Арда Туран після переможного кубкового матчу з «Динамо» (3:0), зіграного у вівторок, провів широку ротацію складу: Різник залишився у воротах, а ось захисну лінію сьогодні склали Караваєв, Бондар, Грам і Азаров, у середині поля діяли Криськів, Очеретько та Ізакі, на позиціях вінгерів розташувалися Невертон і Бруніньйо, центрфорвардом був Траоре.
Перший символічний удар по мʼячу виконав Кирило Вишняков із позивним Вишня, воїн мотопіхотного батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». До лав ЗСУ долучився у 2020 році, від перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у бойових діях. Захисник провів сотні днів на передових позиціях Оріхівського напрямку. 20 жовтня разом з побратимами Кирило вийшов з передової після завершення надскладної оборонної операції на Запоріжжі, що тривала 324 дні. Завдяки стійкості воїнів вдалося стримати просування окупантів і зберегти контроль над низкою прифронтових населених пунктів. Усі захисники успішно виконали бойове завдання та повернулися живими.
Тотальний контроль, моменти Траоре, але без голів до перерви
«Оранжево-чорні» від початку матчу майже безперервно атакували ворота гостей і, попри щільну оборону суперника, ще в дебюті створили кілька гольових нагод. На 11-й хвилині після навісу з лівого флангу Траоре небезпечно пробив головою – мʼяч пролетів за сантиметри над воротами.
Перший символічний удар по мʼячу виконав Кирило Вишняков із позивним Вишня, воїн мотопіхотного батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». До лав ЗСУ долучився у 2020 році, від перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у бойових діях. Захисник провів сотні днів на передових позиціях Оріхівського напрямку. 20 жовтня разом з побратимами Кирило вийшов з передової після завершення надскладної оборонної операції на Запоріжжі, що тривала 324 дні. Завдяки стійкості воїнів вдалося стримати просування окупантів і зберегти контроль над низкою прифронтових населених пунктів. Усі захисники успішно виконали бойове завдання та повернулися живими.
Тотальний контроль, моменти Траоре, але без голів до перерви
«Оранжево-чорні» від початку матчу майже безперервно атакували ворота гостей і, попри щільну оборону суперника, ще в дебюті створили кілька гольових нагод. На 11-й хвилині після навісу з лівого флангу Траоре небезпечно пробив головою – мʼяч пролетів за сантиметри над воротами.
Ще за пʼять хвилин буркінійський нападник мав чудовий шанс, коли вискочив один на один, пробив повз голкіпера, однак влучив у поперечину. Слідом ударами з дальньої та середньої дистанції відзначилися Грам й Очеретько – обидві спроби були неточними.
Облога штрафного майданчика киян тривала, і ось уже активному Траоре забракло зовсім трохи, аби замкнути крос Бруніньйо з правого флангу. Незважаючи на значну ігрову перевагу, на перерву команди пішли без забитих мʼячів.
Дубль Аліссона приносить перемогу
Другий тайм розпочався також з моменту «гірників»: Невертон зі штрафного удару перекинув стінку, однак Баранцов у стрибку потягнув мʼяч з-під лівої стійки. Оболонці на це відповіли власною нагодою в контратаці, коли Слободян із центру штрафного пробив над поперечкою.
Дубль Аліссона приносить перемогу
Другий тайм розпочався також з моменту «гірників»: Невертон зі штрафного удару перекинув стінку, однак Баранцов у стрибку потягнув мʼяч з-під лівої стійки. Оболонці на це відповіли власною нагодою в контратаці, коли Слободян із центру штрафного пробив над поперечкою.
Після години гри Арда Туран зробив перші заміни – на полі зʼявилися Вінісіус Тобіас, Аліссон та Мейрелліш. «Оранжево-чорні» з новою енергією пішли вперед, і одразу ж мали шанс забити: Грам навісив у центр штрафного, Траоре пробив головою, однак кіпер знову виручив гостей. А в наступному епізоді «пивоварів» урятувала штанга, прийнявши удар Вінісіуса Тобіаса з лінії карної зони.
І все ж зламати оборону «Оболоні» вдалося на 70-й хвилині: Аліссон, який дуже активно увійшов у матч та постійно загострював, мʼяким навісним ударом з правого флангу штрафного закинув мʼяч точно у дальню девʼятку – 1:0.
Після цього донеччани дещо знизили атакувальний тиск, однак зберегли контроль над ситуацією на полі. Тренерський штаб господарів увів до гри ще двох свіжих виконавців – Марлона Гомеса й Мендозу. Тим часом ще один момент створив Аліссон: одним фінтом він прибрав у штрафному двох опонентів, однак з його ударом впорався Баранцов. Але сьогодні новоспечений бразильський збірник був нестримним, і на 85-й хвилині оформив дубль. Аліссон отримав мʼяч на правому куті штрафного майданчика, фірмовим рухом змістився до центру й щільно пробив під ближню стійку – 2:0. У час, що залишився, кияни спробували забити бодай мʼяч престижу, однак Різник не дозволив відзначитися Мединському, потягнувши його потужний удар з-під поперечини.
2:0 – «Шахтар» перемагає «Оболонь» у поєдинку УПЛ. Тепер команда Арди Турана знову переключається на єврокубки.
Наступного вівторка, 3 листопада, відбудеться матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» – «Спортінг». Гра на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні розпочнеться о 17:45 за місцевим часом (19:45 за Києвом).
«Шахтар» (Донецьк) – «Оболонь» (Київ) – 2:0 (0:0)
Львів, «Арена Львів», 2 534 глядачі
Голи: 1:0 Аліссон (70), 2:0 Аліссон (85)
«Шахтар»: Різник, Караваєв (Вінісіус Тобіас, 61), Бондар (к), Грам, Азаров, Криськів (Мейрелліш, 61), Очеретько (Назарина, 88), Ізакі (Марлон Гомес, 78), Невертон (Мендоза, 78), Бруніньйо (Аліссон, 61), Траоре
2:0 – «Шахтар» перемагає «Оболонь» у поєдинку УПЛ. Тепер команда Арди Турана знову переключається на єврокубки.
Наступного вівторка, 3 листопада, відбудеться матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» – «Спортінг». Гра на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні розпочнеться о 17:45 за місцевим часом (19:45 за Києвом).
«Шахтар» (Донецьк) – «Оболонь» (Київ) – 2:0 (0:0)
Львів, «Арена Львів», 2 534 глядачі
Голи: 1:0 Аліссон (70), 2:0 Аліссон (85)
«Шахтар»: Різник, Караваєв (Вінісіус Тобіас, 61), Бондар (к), Грам, Азаров, Криськів (Мейрелліш, 61), Очеретько (Назарина, 88), Ізакі (Марлон Гомес, 78), Невертон (Мендоза, 78), Бруніньйо (Аліссон, 61), Траоре
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