Новий рекорд за весь час війни: за добу захисники України знищили 2500 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2500 солдатів.
Знищено один танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО та 9 наземних роботизованих комплексів. Знешкоджені вчора 2 500 російських загарбників – це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 року.
Особовий склад:
Близько 1 592 770 (+2 500) осіб.
1 листопада армія РФ втрачала одного військового кожні 35 секунд. Це понад сто окупантів щогодини.
Попередній рекорд встановили 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року - 2 200 окупантів за добу.
Жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію цієї війни: 54 400 убитих і поранених загарбників.
Інші вчорашні втрати ворога.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 452 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 629 (+7)
- Артилерійські системи: 51 801 (+46)
- РСЗВ: 2 251 (+2)
- Засоби ППО: 1 731 (+1)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936)
- Крилаті ракети: 5 140.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371)
- Спеціальна