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Ольга Романова
редактор
09:01, Сьогодні
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Новий рекорд за весь час війни: за добу захисники України знищили 2500 російських окупантів

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Новий рекорд за весь час війни: за добу захисники України знищили 2500 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2500 солдатів.

Знищено один танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО та 9 наземних роботизованих комплексів.  Знешкоджені вчора 2 500 російських загарбників – це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війниПро це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 року.

Особовий склад:

Близько 1 592 770 (+2 500) осіб.

1 листопада армія РФ втрачала одного військового кожні 35 секунд. Це понад сто окупантів щогодини.

Попередній рекорд встановили 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року - 2 200 окупантів за добу.

Жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію цієї війни: 54 400 убитих і поранених загарбників.

Інші вчорашні втрати ворога.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 452 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 629 (+7)
  • Артилерійські системи: 51 801 (+46)
  • РСЗВ: 2 251 (+2)
  • Засоби ППО: 1 731 (+1)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936)
  • Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371)
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Новий рекорд за весь час війни: за добу захисники України знищили 2500 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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