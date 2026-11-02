Як Росія використовує проведення псевдовиборів у гібридній війні проти України, - ВІДЕО

Звіт підготовлений Східною правозахисною групою. В ньому йдеться про використання РФ "виборів" на окупованих територіях для легітимізації окупаційної влади в очах міжнародної спільноти в рамках проведення гібридної війни проти України.

Аналітичний звіт за результатами експертного дослідження обговорили під час пресконференції в УНІАН.

Директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова, яка презентувала аналітичний звіт зауважила, що його мета показати яким чином Російська Федерація використовує окупаційні адміністрації і процедуру так званих виборів для консолідації політичного контролю на тимчасово окупованих територіях України.

«Також метою було встановити правову кваліфікацію цих дій за міжнародним правом і законодавством України. Ми намагалися простежити встановлення вертикалі окупаційної влади, проаналізувати проведення і результати так званих виборів і референдумів як ланки анексії, розкрити електоральні технології і механізми формування так званої політичної еліти», - акцентувала директорка Східної правозахисної групи.

Віра Ястребова додала, що Росія так званими виборами намагається легітимітизувати захоплені території в очах Заходу, що ніби то вони (Кремль- ред.) отримали мандат підтримки від місцевого населення.

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки імені Павла Лисянського Максим Бутченко наголосив, що окупаційна влада фактично змушувала людей брати участь у так званих виборах до російського парламенту.

, «У так званій ДНР було 1200 мобільних груп, які обходили домогосподарства зі скриньками для голосування. З ними ходили півтори тисячі військових, які під дулами автоматів примушували голосувати. Були випадки, коли людей затримували за відмову голосувати. А до тих, хто не відкривав двері, вони поверталися і погрожували втратою виплат, житла, роботи, тощо. Про яке волевиявлення може йтися, якщо людей примушували робити начебто вибір, під загрозою зброї?», - підкреслив заступник директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки імені Павла Лисянського. «Єдина мета Росії на окупованих територіях встановити свою владу, вичистити усіх незгодних, профанацію виборчого процесу назвати виборами, щоб потім показувати світу. Це - повна делегітимізація влади і ці "вибори" не мають жодного стосунку до будь-якого виборчого процесу. І Росія прагне принести це на всю територія України», - підсумував Максим Бутченко.

В свою чергу, політичний експерт Євген Магда акцентував на досить в'ялій реакції міжнародної спільноти на так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України.