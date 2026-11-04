За добу захисники України знищили 2180 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2180 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 597 010 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року:

Особовий склад:

близько 1 597 010 (+2 180) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 453 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 640 (+7)

Артилерійські системи: 51 879 (+39)

РСЗВ: 2 252

Засоби ППО: 1 733 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 072 (+5)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 595 058 (+1 104)

Крилаті ракети: 5 192 (+52)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення: