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  • На Донеччині за добу окупанти 12 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 12 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 12 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

За 2 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Біленькому. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 40 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському росіяни скинули 2 керовані авіабомби, зруйнувавши 2 двоповерхові будинки та пошкодивши ще 2, а ударом БпЛА «Молнія» зруйнували приватний будинок.

Краматорський район. По Слов’янську росіяни вдарили 2 керованими авіабомбами та БпЛА «Герань-2» — 1 людина загинула, 6 поранені, знищено автомобіль, пошкоджено ще 3 автомобілі, 10 багатоповерхівок, 3 гаражі, відділення пошти, крамницю та адмінбудівлю. У Краматорську внаслідок 5 ударів FPV-дронами загинула 1 людина та пошкоджено 4 автомобілі, у Біленькому внаслідок 2 ударів FPV-дронами загинула 1 людина, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі, а в Ясній Поляні ударом FPV-дрона пошкоджено автомобіль. У Дружківці росіяни завдали 2 ударів FPV-дронами — загинула 1 людина.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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