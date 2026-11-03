У Краматорську таксист наводив російські удари на позиції ЗСУ: його засудили до 15 років ув’язнення

Мешканця Краматорська, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових, техніки та вогневих позицій ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За свою діяльність чоловік отримав від ворога 6 тисяч гривень. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у квітні 2026 року чоловік через Telegram почав спілкуватися зі знайомим — колишнім працівником окупаційної адміністрації, який за завданням ФСБ шукав агентів в Україні. Маючи проросійські погляди, мешканець Краматорська погодився співпрацювати з ворогом.

Працюючи таксистом, він збирав відомості про місця дислокації українських військових і техніки у місті. Також передавав координати вогневих позицій ЗСУ та повідомляв про час їхньої роботи.

«Крім того, інформував ворога про результати влучань та наявність постраждалих військовослужбовців Сил оборони», — зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, чоловік не лише передавав розвідувальну інформацію, а й підтримував збройну агресію Росії проти України та зневажливо висловлювався про українських захисників.

Окремим завданням інформатора було стеження за офіцером СБУ. Напередодні куратор надіслав йому фотографію співробітника спецслужби та адресу, за якою той мав перебувати.

Навесні 2026 року протиправну діяльність мешканця Краматорська припинили правоохоронці. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.