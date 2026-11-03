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За добу захисники України знищили 2060 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2060 солдатів.
Знищено 4 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, РСЗВ, 4 наземні робокомплекси, 363 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн і 4 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 03 листопада 2026 року.
Особовий склад:
Близько 1 594 830 (+2 060) осіб.
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 452
- Бойові броньовані машини: 25 633 (+4)
- Артилерійські системи: 51 840 (+39)
- РСЗВ: 2 252 (+1)
- Засоби ППО: 1 731
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413)
- Крилаті ракети: 5 140.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363)
- Спеціальна техніка: 4 867 (+4).
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