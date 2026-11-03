За добу захисники України знищили 2060 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2060 солдатів.

Знищено 4 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, РСЗВ, 4 наземні робокомплекси, 363 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн і 4 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 03 листопада 2026 року.

Особовий склад:

Близько 1 594 830 (+2 060) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 452

Бойові броньовані машини: 25 633 (+4)

Артилерійські системи: 51 840 (+39)

РСЗВ: 2 252 (+1)

Засоби ППО: 1 731

Літаки: 452

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413)

Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення: