Все вирішив єдиний гол: «Шахтар» мінімально програв «Спортінгу» - ФОТО

У 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» приймав португальський «Спортінг».

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цю гру такий стартовий склад: у воротах – Різник, у центрі захисту грали Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля вийшли Назарина, Очеретько й Марлон Гомес, вінгерами були Невертон та Аліссон, центрфорвард – Кауан Еліас.

Паритет за грою та рахунком до перерви

Від перших хвилин команди намагалися захопити контроль у центрі та налагодити комбінаційну гру, однак виходили здебільшого атаки, що виникали внаслідок швидких переходів. Дебютний удар у матчі завдав здалеку Педро Енріке – мʼяч полетів до рук голкіперу гостей.

Біля протилежних воріт Матвієнко вчасно накрив спробу Араухо пробити з меж штрафного. Перспективний момент мав Аліссон, який з правого флангу протягнув мʼяч до середини карного майданчика, проте не встиг завдати удару. У ще одному епізоді бразильський вінгер прокинув мʼяч повз воротаря, але опинився під надто гострим кутом і знов не зумів пробити.

Найкращий момент першої половини гри «гірники» створили під кінець тайму, коли навіс Назарини з правого флангу на дальній штанзі замикав Кауан Еліас, однак не підлаштувався під мʼяч і буквально з двох метрів не поцілив у ворота.



Усе вирішив єдиний гол

Другий тайм розпочався вже з гольової нагоди біля воріт господарів – після паса Суареса з лівого кута воротарського в дотик бив Думбія, але мʼяч пройшов за сантиметри від дальньої штанги. «Оранжево-чорні» відповіли власним шансом, коли з флангового прострілу Мендози з розвороту бив Кауан Еліас – мʼяч застряг у ногах оборонців «Спортінга». І все ж таки відкрити рахунок пощастило саме португальцям: на 59-й хвилині в них пройшла позиційна атака через центр, і Думбія із середини штрафного в падінні переправив мʼяч у сітку.

Слідом суперники могли подвоїти свою перевагу, однак спершу Суарес не влучив головою по мʼячу з меж воротарського, а потім Різник неймовірним чином потягнув на лінії удар Куарежми. Була можливість швидко відігратися і в донеччан, коли після подачі з правого флангу Марлон Гомес пробив через себе – ефектно, але невлучно. На 68-й хвилині Арда Туран провів перші заміни, випустивши Ізакі та Невертона.