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Все вирішив єдиний гол: «Шахтар» мінімально програв «Спортінгу» - ФОТО
У 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» приймав португальський «Спортінг».
Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цю гру такий стартовий склад: у воротах – Різник, у центрі захисту грали Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля вийшли Назарина, Очеретько й Марлон Гомес, вінгерами були Невертон та Аліссон, центрфорвард – Кауан Еліас.
Паритет за грою та рахунком до перерви
Від перших хвилин команди намагалися захопити контроль у центрі та налагодити комбінаційну гру, однак виходили здебільшого атаки, що виникали внаслідок швидких переходів. Дебютний удар у матчі завдав здалеку Педро Енріке – мʼяч полетів до рук голкіперу гостей.
Біля протилежних воріт Матвієнко вчасно накрив спробу Араухо пробити з меж штрафного. Перспективний момент мав Аліссон, який з правого флангу протягнув мʼяч до середини карного майданчика, проте не встиг завдати удару. У ще одному епізоді бразильський вінгер прокинув мʼяч повз воротаря, але опинився під надто гострим кутом і знов не зумів пробити.
Найкращий момент першої половини гри «гірники» створили під кінець тайму, коли навіс Назарини з правого флангу на дальній штанзі замикав Кауан Еліас, однак не підлаштувався під мʼяч і буквально з двох метрів не поцілив у ворота.
Усе вирішив єдиний гол
Другий тайм розпочався вже з гольової нагоди біля воріт господарів – після паса Суареса з лівого кута воротарського в дотик бив Думбія, але мʼяч пройшов за сантиметри від дальньої штанги. «Оранжево-чорні» відповіли власним шансом, коли з флангового прострілу Мендози з розвороту бив Кауан Еліас – мʼяч застряг у ногах оборонців «Спортінга». І все ж таки відкрити рахунок пощастило саме португальцям: на 59-й хвилині в них пройшла позиційна атака через центр, і Думбія із середини штрафного в падінні переправив мʼяч у сітку.
Слідом суперники могли подвоїти свою перевагу, однак спершу Суарес не влучив головою по мʼячу з меж воротарського, а потім Різник неймовірним чином потягнув на лінії удар Куарежми. Була можливість швидко відігратися і в донеччан, коли після подачі з правого флангу Марлон Гомес пробив через себе – ефектно, але невлучно. На 68-й хвилині Арда Туран провів перші заміни, випустивши Ізакі та Невертона.
«Гірники» великими силами пішли в наступ і за кілька хвилин могли претендувати на пенальті: Вінісіус Тобіас у штрафному прокинув мʼяч повз Араухо і був збитий опонентом, однак арбітри в цьому суперечливому епізоді порушення правил не зафіксували. Це не змінило атакувального настрою господарів, і ось уже Марлон Гомес прорвався центральною зоною та пробив низом з напівкола – голкіпер з другої спроби забрав мʼяч. Аліссон з дальнього штрафного несподівано завдав удару у лівий кут – знову Руй Сілва зреагував. Чудову нагоду мав той же Аліссон, коли інвертувався з правого флангу до центру й потужно пробив у ближній кут – мʼяч зачепив стійку та вилетів за межі поля. Тренерський штаб донеччан посилив напад, випустивши Траоре, Лукаса і Мейрелліша. Тим часом створив нагоду Кауан Еліас, однак і його щільний удар здаля пройшов упритул із правою штангою. І в компенсований час «оранжево-чорні» не реалізували фантастичний шанс: Очеретько вирізав класну подачу на лівий кут воротарського, а Невертон розстрілював ворота головою, однак голкіпер знову врятував португальців. 0:1 – «Шахтар» мінімально поступається «Спортінгу».
Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА «гірники» проведуть 25 листопада, коли прийматимуть турецький «Фенербахче». Гра на «Стемфорд Бридж» у Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом.
А найближчої неділі, 8 листопада, на «Арені Львів» відбудеться поєдинок 12-го туру УПЛ «Шахтар» – «Динамо». Гра стартує о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Спортінг» (Лісабон) – 0:1 (0:0)
Лондон, «Стемфорд Бридж», 28 260 глядачів
Гол: 0:1 Думбія (59)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к) (Лукас, 90), Педро Енріке, Назарина (Ізакі, 68), Очеретько, Марлон Гомес (Траоре, 83), Аліссон (Мейрелліш, 90), Мендоза (Невертон, 68), Кауан Еліас
Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА «гірники» проведуть 25 листопада, коли прийматимуть турецький «Фенербахче». Гра на «Стемфорд Бридж» у Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом.
А найближчої неділі, 8 листопада, на «Арені Львів» відбудеться поєдинок 12-го туру УПЛ «Шахтар» – «Динамо». Гра стартує о 18:00.
«Шахтар» (Донецьк) – «Спортінг» (Лісабон) – 0:1 (0:0)
Лондон, «Стемфорд Бридж», 28 260 глядачів
Гол: 0:1 Думбія (59)
«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к) (Лукас, 90), Педро Енріке, Назарина (Ізакі, 68), Очеретько, Марлон Гомес (Траоре, 83), Аліссон (Мейрелліш, 90), Мендоза (Невертон, 68), Кауан Еліас
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