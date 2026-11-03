На Донеччині російські авіабомби вбили жінку та поранили п’ятьох людей, - ФОТО

Сьогодні, 3 листопада, російські війська завдали авіаудару по селищу Ясногірка Краматорської громади Донецької області.

Внаслідок атаки загинула жінка, ще п’ятеро цивільних отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, о 11:33 окупанти скинули на населений пункт чотири авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК). Удари припали на приватний житловий сектор.

Серед поранених — 64-річне подружжя, їхні сини віком 29 та 40 років, а також сусідка. У постраждалих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

«У місцях влучань пошкоджено 16 домоволодінь», — зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.