На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще восьмеро поранено

За 3 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Ясногірці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 438 людей, у тому числі 82 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав 5 ударів FPV-дронами та 1 — БпЛА «Герань-2»; поранено 3 людини, знищено приватний будинок і автомобіль, пошкоджено багатоповерхівку, 3 гаражі та вантажівку. Краматорськ зазнав 3 ударів FPV-дронами; загинула 1 людина, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі; у Ясногірці внаслідок 4 ударів керованими авіабомбами загинула 1 людина і 5 поранені, пошкоджено 16 приватних будинків. У Карпівці Олександрівської громади внаслідок удару БпЛА «Молнія-2» пошкоджено житловий будинок.







