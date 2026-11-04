Арда Туран: «Шахтар» не заслужив на поразку

– Насамперед вітаю «Спортінг» з перемогою. Як я завжди кажу, якщо команда вас перемогла, то у певних аспектах вона діяла краще за вас. У нашій сьогоднішній грі було чимало позитивних моментів. Чи зробили ми достатньо, щоб перемогти? Не знаю, але не вважаю, що ми зіграли настільки погано, щоб заслуговувати на поразку. Якщо ви не можете забити з меж штрафного майданчика, мені дуже не подобається називати це невезінням. Це слід називати браком майстерності, і нам потрібно над цим працювати. Ми маємо навчити наших молодих гравців краще діяти в таких епізодах. Коли я приїхав сюди півтора року тому, на першому ж тренуванні почав працювати над грою в обороні, а не над трикутниками, володінням м’ячем чи фізичною підготовкою. Футбол – це гра, у якій усе вирішує оборона, і в останніх двох матчах ми відчули це на собі дуже болісно. Попри все я пишаюся своїми гравцями, адже ми розуміємо, за яких обставин виступаємо на такому рівні та в яких умовах нам доводиться працювати. Коли ви втомлені, коли уже не маєте сил або коли ви провели в дорозі 10–15 годин, вам потрібна підтримка повного стадіону. Саме тому я хотів би запросити всіх українців, які мають можливість приїхати, підтримати нас. Адже за повної підтримки вболівальників, я вірю, ми зможемо подарувати їм таку ж пригоду, як і минулого року.



– Ключовий епізод матчу – коли арбітр звернувся до VAR. Чи відчуваєте ви несправедливість через рішення не призначати пенальті після фолу на Тобіасі у штрафному майданчику?

– Життя навчило мене одного: потрібно говорити про те, на що я можу вплинути. Однак, відверто кажучи, я вважаю, що в матчі «Спортінга» з «Галатасараєм» арбітри VAR шукали нагоду призначити пенальті на користь португальців. Вони оцінювали силу контакту й намагалися визначити, чи достатньо її для призначення пенальті. А сьогодні, на мою думку, вони шукали приводи не призначати пенальті, оцінюючи той самий аспект. Ми обоє знаємо, що це пенальті. Вони також це знають. Але італійські арбітри, як на мене, вважають, що знають усе, – і на це я теж не можу вплинути. Я вже не раз дорого платив за свої реакції на такі несправедливі ситуації. Це мало для мене серйозні наслідки. Тому я завжди намагатимуся спрямовувати всю свою енергію на те, що відбувається на полі, де ми маємо бути найкращими й де повинні грати правильно. Тож мені боляче – з якого боку на це не подивися. І, вважаю, їм має бути соромно.



– Добрий вечір, Містере. Сьогоднішній результат засмучує, але дякую вам за вашу роботу та всій команді за зусилля. Мушу зазначити, що Кауану Еліасу було складно в завершальній третині поля. Хотів би запитати: як ви вважаєте, йому бракує впевненості, тренувань, він відчуває дискомфорт чи причина зовсім в іншому? Чому, на вашу думку, «Шахтарю» не вдалося зламати опір «Спортінга», хоча наприкінці матчу команда продемонструвала неабияку стійкість і прагнула відігратися?

– Якщо говорити про те, чому сьогодні нам не вдалося досягти бажаного результату, то, на мою думку, причина в браку майстерності. Адже, якщо ви так легко дістаєтеся штрафного майданчика суперника, у футболі не можна недооцінювати такі можливості. Іноді я наводжу своїм гравцям приклади зі своєї кар’єри. Кажу, що були матчі, у яких ми грали навіть не на половину того рівня, який вони демонструють зараз, але все одно перемагали з «Атлетіко», тому що правильно розпоряджалися ключовими моментами. Тож якщо ви дістаєтеся штрафного майданчика суперника, то маєте краще розуміти цінність таких нагод. Так само можна згадати приклад Очеретька на «Джузеппе Меацца», де він мав два чудові моменти, фактично два гольові шанси, але просто пробив, розвернувся і побіг далі. Я сказав йому, що він має розуміти, наскільки великою є можливість забити в Лізі чемпіонів. Те саме стосується і Кауана Еліаса. Він ще дуже молодий, але сьогодні частіше зміщувався на ближню стійку. Саме цього я від нього й вимагав. Крім того, він дуже добре прикривав м’яч і був надзвичайно ефективним у нашому оборонному блоці. Якщо він і надалі гратиме так, то може змарнувати скільки завгодно нагод – для мене це не проблема. Набагато важливіше, щоб наші гравці правильно діяли на полі, адже ми інвестуємо в наше майбутнє. Тому, якщо він правильно обирає позицію та добре відпрацьовує в обороні, у мене немає жодних претензій. Я дуже задоволений Кауаном Еліасом.



– Ваша команда за більшістю показників перевершила суперника, однак через невезіння, утому та непризначений пенальті зазнала поразки. Зараз активно обговорюють призначення Емре Белезоглу новим тренером вашого наступного суперника – «Фенербахче». Що ви плануєте змінити в команді перед цією грою? І як оцінюєте цю новину?

– Більшість того, що ми робили сьогодні, не змінюватимемо. Ми можемо й надалі демонструвати такий самий рівень гри, як сьогодні. Я задоволений нашою грою та діями футболістів. Нам лише потрібно краще розуміти цінність м’яча у штрафному майданчику суперника. Щодо Емре Белезоглу, то він відіграє дуже важливу роль у моєму житті. Він був для мене справжнім кумиром. Ми були як старший і молодший брати. Зустрітися в ролі суперників у Лізі чемпіонів стане для нас дуже приємним спогадом. Коли я робив перші кроки у футболі, то отримував величезне задоволення від протистоянь із «Фенербахче». Я справді з нетерпінням чекаю на зустріч із цим суперником у Лізі чемпіонів. Адже є певні речі у футболі, які я хотів би змінити. Наше суперництво з «Фенербахче» ніколи не ґрунтувалося на ненависті. Коли ми були молодшими, то, можливо, дозволяли собі образливі слова на адресу одне одного чи піджартовували одне з одного. Але ненависті між нами ніколи не було. Навпаки, для мене це було найбільшим задоволенням у кар’єрі – змагатися з ними. Тож що може бути прекраснішим, аніж зустрітися з Емре Белезоглу в Лізі чемпіонів на «Стемфорд Бридж»? Незалежно від результату, я вірю, що ми обоє зробимо все, аби подарувати вболівальникам задоволення від перегляду матчу. Я дуже близький із його родиною. Його діти для мене як племінники. Бажаю йому та його близьким усього найкращого. Думаю, це буде чудовий матч і дуже важливий для мене момент гордості. Попри результат, він стане одним із найкращих спогадів у моєму житті.



– Ви сказали, що футбол – це гра, де все починається з оборони. Водночас статистика вашої команди сьогодні свідчить, що ви досить ефективно доставляли м’яч до штрафного майданчика суперника. Однак останні передачі, навіси й удари по воротах були не надто якісними. Тепер на вас чекає зустріч із суперником, якого ви добре знаєте. Яким буде ваш план? Як ви збираєтеся покращити ці компоненти гри команди?

– Насправді ми мали і гольові передачі, і навіси, після яких могли забивати. Нам лише забракло останнього дотику для взяття воріт. Вважаю, що ми створили п’ять-шість стовідсоткових нагод. Деякі з них – це удари з меж воротарського, коли не забити було складніше, ніж забити. До матчу з «Фенербахче» ще чимало часу. З огляду на логістику та обставини ми маємо зосереджуватися на кожному матчі окремо. Адже за 29 днів ми проведемо дев’ять поєдинків. А завтра на нас чекає 14-годинна дорога. Післязавтра ми не матимемо відновлювального тренування. Натомість дамо команді два вихідні перед важливим дербі з «Динамо» в неділю. Тому було б помилкою вже зараз думати про матч із «Фенербахче». Наразі в нас є лише один матч – з «Динамо». А вже після нього зможемо думати про наступні завдання. Ми дуже поважаємо «Фенербахче». Це команда з величезним досвідом. Можливо, на рахунку її гравців загалом тисяча матчів за національні збірні. І, можливо, нам буде складно протиставити їм власний досвід. Але, можливо, ми зможемо компенсувати це своєю молодістю. Крім того, найімовірніше, на цьому матчі саме вони матимуть перевагу господарів поля. Тож нам буде дуже складно.