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  • У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

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У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

В окупованому Донецьку українській безпілотники завдали удару по будівлі місцевого оператора мобільного зв’язку «Феникс».

Унаслідок трьох влучань на об’єкті спалахнула пожежа, знімки якої опублікував моніторинговий ресурс Exilenova+.

У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

«Феникс» є незаконно створеним росіянами мобільним оператором, який діє на окупованій території Донецької області. Підприємство запустили у 2015 році на базі захопленого обладнання та інфраструктури українського оператора «Київстар».

У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

Окупаційна адміністрація та російські військові активно використовують мережу оператора для забезпечення зв’язку, координації підрозділів і логістики. 

У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
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#Донецьк #дрони #вибухи #пожежа #Фенікс
Ольга Романова
редактор
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