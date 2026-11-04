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У Донецьку українські дрони уразили будівлю оператора мобільного зв’язку «Феникс»: спалахнула пожежа, - ФОТО, ВІДЕО
В окупованому Донецьку українській безпілотники завдали удару по будівлі місцевого оператора мобільного зв’язку «Феникс».
Унаслідок трьох влучань на об’єкті спалахнула пожежа, знімки якої опублікував моніторинговий ресурс Exilenova+.
«Феникс» є незаконно створеним росіянами мобільним оператором, який діє на окупованій території Донецької області. Підприємство запустили у 2015 році на базі захопленого обладнання та інфраструктури українського оператора «Київстар».
Окупаційна адміністрація та російські військові активно використовують мережу оператора для забезпечення зв’язку, координації підрозділів і логістики.
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