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Ольга Романова
редактор
17:24, Сьогодні
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Росіяни авіаударами пошкодили 14 будинків та дві адмінбудівлі у Слов’янську, - ФОТО

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Росіяни авіаударами пошкодили 14 будинків та дві адмінбудівлі у Слов’янську, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російських авіаударів пошкоджені 14 житлових будинків та дві адміністративні будівлі.

Під обстрілом опинилися приватний сектор і об’єкти цивільної інфраструктури, повідомляє ДСНС Донеччини.

Росіяни авіаударами пошкодили 14 будинків та дві адмінбудівлі у Слов’янську, - ФОТО, фото-1

Внаслідок ударів виникли пожежі у житловому будинку та адміністративній будівлі. На місце прибули рятувальники.

«Надзвичайники локалізували загоряння, однак через постійну загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити», — повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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