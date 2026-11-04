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Росіяни авіаударами пошкодили 14 будинків та дві адмінбудівлі у Слов’янську, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російських авіаударів пошкоджені 14 житлових будинків та дві адміністративні будівлі. Під обстрілом опинилися приватний сектор і об’єкти цивільної інфраструктури, повідомляє ДСНС Донеччини. Внаслідок ударів виникли пожежі у житловому будинку та адміністративній будівлі. На місце прибули рятувальники. «Надзвичайники локалізували загоряння, однак через постійну загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити», — повідомили у ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

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Ольга Романова редактор