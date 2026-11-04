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Ольга Романова
редактор
21:55, Сьогодні
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На Донеччині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», - ВІДЕО

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На Донеччині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», - ВІДЕО

Оператори безпілотників Третього армійського корпусу уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» під час операції «Вівальді».

Про це повідомила пресслужба корпусу, оприлюднивши відео бойової роботи.

Ворожу систему ППО виявили військовослужбовці підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, після чого завдали по ній удару.

Виведення з ладу подібної техніки зменшує можливості противника протидіяти українській авіації та ударним дронам, які діють поблизу лінії фронту.

Про ЗРК «Бук-М3»

Російський самохідний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, прийнятий на озброєння у 2016 році. Він призначений для перехоплення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотників та окремих типів балістичних цілей.

На Донеччині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», - ВІДЕО, фото-1

Пускова установка 9А317М комплексу “Бук-М3”

Система використовує керовані ракети 9М317М із заявленою дальністю ураження до 70 кілометрів та висотою до 35 кілометрів. Установка несе шість боєприпасів у транспортно-пускових контейнерах.

До складу комплексу входять командний пункт, радіолокаційні засоби виявлення та супроводу цілей, пускові й пуско-заряджальні машини.

Основні елементи розміщені на гусеничних шасі, що дозволяє забезпечувати протиповітряне прикриття наземних військ під час їхнього пересування.

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#Донеччина #ЗРКБук #знищення #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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