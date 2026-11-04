На Донеччині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», - ВІДЕО
Оператори безпілотників Третього армійського корпусу уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» під час операції «Вівальді».
Про це повідомила пресслужба корпусу, оприлюднивши відео бойової роботи.
Ворожу систему ППО виявили військовослужбовці підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, після чого завдали по ній удару.
Виведення з ладу подібної техніки зменшує можливості противника протидіяти українській авіації та ударним дронам, які діють поблизу лінії фронту.
Про ЗРК «Бук-М3»
Російський самохідний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, прийнятий на озброєння у 2016 році. Він призначений для перехоплення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотників та окремих типів балістичних цілей.
Пускова установка 9А317М комплексу “Бук-М3”
Система використовує керовані ракети 9М317М із заявленою дальністю ураження до 70 кілометрів та висотою до 35 кілометрів. Установка несе шість боєприпасів у транспортно-пускових контейнерах.
До складу комплексу входять командний пункт, радіолокаційні засоби виявлення та супроводу цілей, пускові й пуско-заряджальні машини.
Основні елементи розміщені на гусеничних шасі, що дозволяє забезпечувати протиповітряне прикриття наземних військ під час їхнього пересування.