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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 10 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Слов'янську. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 661 людину, у тому числі 53 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському внаслідок удару 2 авіабомбами зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 5. Юріївське Криворізької ТГ зазнало удару FPV-дроном.

Краматорський район. У Святогірську дрон «Молнія-2» влучив у корпус лаври, а в Хрестищі пошкоджено приватні будинки. По Слов’янську росіяни вдарили 3 керованими авіабомбами та 3 FPV-дронами — загинула 1 людина, 1 поранена, пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, СТО та 5 автомобілів. Краматорськ зазнав 12 ударів, зокрема 9 — FPV-дронами, внаслідок чого загинула 1 людина, 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, вантажівку, торговий павільйон та інфраструктуру. У Привіллі Черкаської ТГ ударом дрона «Герань-2» пошкоджено 3 приватні будинки та інфраструктуру. В Іверському Новодонецької ТГ пошкоджено 61 приватний будинок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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