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За добу захисники України знищили 2220 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 220 солдатів.
Знищено 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 8 наземних робокомплексів, 525 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року
Особовий склад:
близько 1 611 600 (+2 220) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 465 (+3)
- Бойові броньовані машини: 25 696 (+13)
- Артилерійські системи: 52 158 (+46)
- РСЗВ: 2 266 (+3)
- Засоби ППО: 1 754 (+1)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 117 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 603 351 (+1 331)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 013 (+525)
- Спеціальна т
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