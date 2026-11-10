Передавала окупантам обладнання «Донецькоблгазу»: в Ужгороді затримали експосадовицю

Колишню керівницю дільниці «Донецькоблгазу» підозрюють у передачі майна українського підприємства окупантам.

Жінка після звільнення частини Донеччини виїхала на підконтрольну Україні територію та переховувалася від слідства. Її затримали в Ужгороді. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2022 році після захоплення російськими військами селища Донське Волноваського району тодішня керівниця однієї з дільниць АТ «Донецькоблгаз» залишилася на окупованій території. Згодом вона погодилася очолити так звану дільницю Докучаєвського управління з газопостачання та газифікації незаконного підприємства «Донбасгаз», створеного окупаційною адміністрацією.

Під час роботи на цій посаді експосадовиця передала окупантам майно та активи української компанії. Йдеться, зокрема, про обладнання, технічні засоби для його ремонту та витратні матеріали.

«Жінка передала ворогу майно та активи української компанії, чим завдала шкоди безпеці нашої держави», — зазначили у прокуратурі.

Після звільнення частини Донеччини у 2023 році підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію та переховувалася від правоохоронців. Її розшукали й затримали за місцем тимчасового проживання в Ужгороді.

Наразі жінці повідомили про підозру в пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У разі доведення вини підозрюваній загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна.