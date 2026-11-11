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  • За добу захисники України знищили 2580 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:02, Сьогодні

За добу захисники України знищили 2580 російських окупантів

За добу захисники України знищили 2580 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 614 180 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

Особовий склад:

близько 1 614 180 (+2 580) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 468 (+3)
  •  Бойові броньовані машини: 25 706 (+10)
  •  Артилерійські системи: 52 231 (+73)
  • РСЗВ: 2 266
  • Засоби ППО: 1 756 (+2)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 122 (+5)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 604 910 (+1 559)
  • Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 526 (+513)
  • Спеціальна техніка: 4 894 (+2)
За добу захисники України знищили 2580 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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