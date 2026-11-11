За добу захисники України знищили 2580 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2 580 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 614 180 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

Особовий склад:

близько 1 614 180 (+2 580) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 468 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 706 (+10)

Артилерійські системи: 52 231 (+73)

РСЗВ: 2 266

Засоби ППО: 1 756 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 122 (+5)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 604 910 (+1 559)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 526 (+513)

Спеціальна техніка: 4 894 (+2)

Дані уточнюються.