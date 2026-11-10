На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще одну поранено

За 9 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську і 1 у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу отримала поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 648 людей, у тому числі 35 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 1.



Краматорський район. У Святогірську дрон «Молнія» влучив у покрівлю корпусу лаври. Слов’янськ зазнав 6 обстрілів — 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено ще 59 приватних будинків, 23 багатоповерхівки, автомобіль та інфраструктуру. У Краматорську внаслідок 7 ударів, зокрема 4 — FPV-дронами, загинули 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки, авто й автобус, а по Ясногірці вдарили 4 авіабомбами. В Андріївській громаді 3 авіабомби зруйнували будинок і пошкодили ще 5. Дрони «Гербера» пошкодили адмінбудівлю в Новостепанівці Олександрівської громади та зруйнували господарську будівлю в Дмитроколиному.







